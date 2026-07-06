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營收速報 - 大量(3167)6月營收10.41億元年增率高達139.66％

鉅亨網新聞中心

大量(3167-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣10.41億元，年增率139.66%，月增率8.94%。

今年1-6月累計營收為48.05億元，累計年增率127.28%。

最新價為905元，近5日股價上漲16.93%，相關電機機械上漲4.2%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1090 張
  • 外資買賣超：+796 張
  • 投信買賣超：+346 張
  • 自營商買賣超：-52 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 10.41億 140% 9%
26/5 9.56億 120% 11%
26/4 8.63億 114% 12%
26/3 7.73億 147% 35%
26/2 5.71億 123% -5%
26/1 6.02億 120% 8%

大量(3167-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為各種機器之設計製造加工及買賣。各種模具之設計製造加工及買賣。上項有關業務之進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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