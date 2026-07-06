營收速報 - 大量(3167)6月營收10.41億元年增率高達139.66％
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今年1-6月累計營收為48.05億元，累計年增率127.28%。
最新價為905元，近5日股價上漲16.93%，相關電機機械上漲4.2%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1090 張
- 外資買賣超：+796 張
- 投信買賣超：+346 張
- 自營商買賣超：-52 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|10.41億
|140%
|9%
|26/5
|9.56億
|120%
|11%
|26/4
|8.63億
|114%
|12%
|26/3
|7.73億
|147%
|35%
|26/2
|5.71億
|123%
|-5%
|26/1
|6.02億
|120%
|8%
大量(3167-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為各種機器之設計製造加工及買賣。各種模具之設計製造加工及買賣。上項有關業務之進出口貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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