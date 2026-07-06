鉅亨速報

營收速報 - 一詮(2486)6月營收7.01億元年增率高達35.04％

鉅亨網新聞中心

一詮(2486-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣7.01億元，年增率35.04%，月增率1.08%。

今年1-6月累計營收為36.82億元，累計年增率24.86%。

最新價為259.5元，近5日股價上漲10.67%，相關光 電 業下跌-0.03%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1767 張
  • 外資買賣超：-1121 張
  • 投信買賣超：-689 張
  • 自營商買賣超：+43 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 7.01億 35% 1%
26/5 6.94億 31% 4%
26/4 6.67億 21% 9%
26/3 6.15億 19% 38%
26/2 4.47億 6% -20%
26/1 5.59億 35% 6%

一詮(2486-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為散熱元件。LED及SMD導線架、TV背光模組及陶瓷電路板。智能服務機器人及其他電子零組件。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報6月營收一詮

相關行情

台股首頁我要存股
一詮259.5+4.22%
美元/台幣32.025+0.30%

鉅亨贏指標

了解更多

#當沖高手_強

中弱短強
一詮

13.15%

勝率

#V型反轉

中弱短強
一詮

13.15%

勝率

#帶量突破均線糾結

中弱短強
一詮

13.15%

勝率

#極短線強勢

中弱短強
一詮

13.15%

勝率

#動能均線獲利股

中弱短強
一詮

13.15%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty