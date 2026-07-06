營收速報 - 貿聯-KY(3665)6月營收85.18億元年增率高達63.79％
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今年1-6月累計營收為441.11億元，累計年增率33.97%。
最新價為1945元，近5日股價上漲7.55%，相關其他電子上漲1.51%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+126 張
- 外資買賣超：+665 張
- 投信買賣超：-590 張
- 自營商買賣超：+51 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|85.18億
|64%
|16%
|26/5
|73.52億
|41%
|-0%
|26/4
|73.83億
|19%
|5%
|26/3
|70.14億
|22%
|10%
|26/2
|63.88億
|28%
|-14%
|26/1
|74.56億
|34%
|12%
貿聯-KY(3665-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電腦週邊零組件之研發、生產及銷售。汽車、醫療、通訊及太陽能設備相關接線組之研發、生產及銷售。連接器、線材、光電子元件等產品之研發、生產及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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