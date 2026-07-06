鉅亨速報

營收速報 - 貿聯-KY(3665)6月營收85.18億元年增率高達63.79％

鉅亨網新聞中心

貿聯-KY(3665-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣85.18億元，年增率63.79%，月增率15.86%。

今年1-6月累計營收為441.11億元，累計年增率33.97%。

最新價為1945元，近5日股價上漲7.55%，相關其他電子上漲1.51%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+126 張
  • 外資買賣超：+665 張
  • 投信買賣超：-590 張
  • 自營商買賣超：+51 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 85.18億 64% 16%
26/5 73.52億 41% -0%
26/4 73.83億 19% 5%
26/3 70.14億 22% 10%
26/2 63.88億 28% -14%
26/1 74.56億 34% 12%

貿聯-KY(3665-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電腦週邊零組件之研發、生產及銷售。汽車、醫療、通訊及太陽能設備相關接線組之研發、生產及銷售。連接器、線材、光電子元件等產品之研發、生產及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報6月營收貿聯-KY

相關行情

台股首頁我要存股
貿聯-KY1945-2.51%
美元/台幣32.025+0.30%

鉅亨贏指標

了解更多

#投信拋棄股

中弱短強
貿聯KY

6.41%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty