營收速報 - 海悅(2348)6月營收14.98億元年增率高達247.66％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為31.16億元，累計年增率-4.13%。
最新價為76.3元，近5日股價上漲8.26%，相關其 他上漲2.94%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+429 張
- 外資買賣超：+427 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|14.98億
|248%
|781%
|26/5
|1.70億
|-55%
|22%
|26/4
|1.40億
|-82%
|-60%
|26/3
|3.47億
|-62%
|-55%
|26/2
|7.75億
|240%
|317%
|26/1
|1.86億
|-63%
|-77%
海悅(2348-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為不動產代銷及仲介、廣告服務、管理顧問、住宅及大樓開發租售。國際貿易業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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