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營收速報 - 海悅(2348)6月營收14.98億元年增率高達247.66％

鉅亨網新聞中心

海悅(2348-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣14.98億元，年增率247.66%，月增率780.73%。

今年1-6月累計營收為31.16億元，累計年增率-4.13%。

最新價為76.3元，近5日股價上漲8.26%，相關其 他上漲2.94%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+429 張
  • 外資買賣超：+427 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 14.98億 248% 781%
26/5 1.70億 -55% 22%
26/4 1.40億 -82% -60%
26/3 3.47億 -62% -55%
26/2 7.75億 240% 317%
26/1 1.86億 -63% -77%

海悅(2348-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為不動產代銷及仲介、廣告服務、管理顧問、住宅及大樓開發租售。國際貿易業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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