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營收速報 - 達明(4585)6月營收2.14億元年增率高達41.88％

鉅亨網新聞中心

達明(4585-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣2.14億元，年增率41.88%，月增率37.64%。

今年1-6月累計營收為9.96億元，累計年增率11.7%。

最新價為328.5元，近5日股價上漲15.23%，相關其他電子上漲1.51%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+183 張
  • 外資買賣超：+79 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+104 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 2.14億 42% 38%
26/5 1.56億 27% 10%
26/4 1.42億 16% -32%
26/3 2.08億 2% 50%
26/2 1.38億 -12% 1%
26/1 1.37億 1% -31%

達明(4585-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為機器人手臂。自動化整合方案。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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