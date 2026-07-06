營收速報 - 達明(4585)6月營收2.14億元年增率高達41.88％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為9.96億元，累計年增率11.7%。
最新價為328.5元，近5日股價上漲15.23%，相關其他電子上漲1.51%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+183 張
- 外資買賣超：+79 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+104 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|2.14億
|42%
|38%
|26/5
|1.56億
|27%
|10%
|26/4
|1.42億
|16%
|-32%
|26/3
|2.08億
|2%
|50%
|26/2
|1.38億
|-12%
|1%
|26/1
|1.37億
|1%
|-31%
達明(4585-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為機器人手臂。自動化整合方案。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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