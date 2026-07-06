營收速報 - 尖點(8021)6月營收6.81億元年增率高達90.11％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為31.66億元，累計年增率66.6%。
最新價為530元，近5日股價上漲4.3%，相關其他電子上漲1.51%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-247 張
- 外資買賣超：-436 張
- 投信買賣超：+102 張
- 自營商買賣超：+87 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|6.81億
|90%
|10%
|26/5
|6.20億
|86%
|18%
|26/4
|5.25億
|63%
|11%
|26/3
|4.73億
|51%
|14%
|26/2
|4.13億
|42%
|-9%
|26/1
|4.53億
|59%
|-3%
尖點(8021-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電子線路板專用微型鑽針及銑刀之產銷。電子線路板製程加工。電腦數值控制工具機專用切削刀具及加工週邊設備之產銷。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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