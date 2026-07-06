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營收速報 - 尖點(8021)6月營收6.81億元年增率高達90.11％

鉅亨網新聞中心

尖點(8021-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣6.81億元，年增率90.11%，月增率9.69%。

今年1-6月累計營收為31.66億元，累計年增率66.6%。

最新價為530元，近5日股價上漲4.3%，相關其他電子上漲1.51%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-247 張
  • 外資買賣超：-436 張
  • 投信買賣超：+102 張
  • 自營商買賣超：+87 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 6.81億 90% 10%
26/5 6.20億 86% 18%
26/4 5.25億 63% 11%
26/3 4.73億 51% 14%
26/2 4.13億 42% -9%
26/1 4.53億 59% -3%

尖點(8021-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電子線路板專用微型鑽針及銑刀之產銷。電子線路板製程加工。電腦數值控制工具機專用切削刀具及加工週邊設備之產銷。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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