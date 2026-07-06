營收速報 - 心誠鎂(6934)6月營收1,160萬元年增率高達41325％
鉅亨網新聞中心
心誠鎂(6934-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣1,160萬元，年增率41325%，月增率52622.73%。
今年1-6月累計營收為1,981萬元，累計年增率82.52%。
最新價為68元，近5日股價上漲5.3%，相關生技醫療上漲10.75%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-5 張
- 外資買賣超：-5 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|1,160萬
|41325%
|52623%
|26/5
|2萬
|-99%
|-100%
|26/4
|451萬
|547%
|24%
|26/3
|363萬
|-53%
|20044%
|26/2
|2萬
|-91%
|-56%
|26/1
|4萬
|-88%
|-100%
心誠鎂(6934-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為呼吸藥物藥械投藥系統委託開發暨生產服務(CDMO)。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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