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營收速報 - 心誠鎂(6934)6月營收1,160萬元年增率高達41325％

鉅亨網新聞中心

心誠鎂(6934-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣1,160萬元，年增率41325%，月增率52622.73%。

今年1-6月累計營收為1,981萬元，累計年增率82.52%。

最新價為68元，近5日股價上漲5.3%，相關生技醫療上漲10.75%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-5 張
  • 外資買賣超：-5 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 1,160萬 41325% 52623%
26/5 2萬 -99% -100%
26/4 451萬 547% 24%
26/3 363萬 -53% 20044%
26/2 2萬 -91% -56%
26/1 4萬 -88% -100%

心誠鎂(6934-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為呼吸藥物藥械投藥系統委託開發暨生產服務(CDMO)。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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