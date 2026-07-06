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營收速報 - 福懋科(8131)6月營收11.06億元年增率高達60.87％

鉅亨網新聞中心

福懋科(8131-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣11.06億元，年增率60.87%，月增率5.1%。

今年1-6月累計營收為61.02億元，累計年增率40.86%。

最新價為82.2元，近5日股價上漲7.63%，相關半導體業上漲4.68%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+29 張
  • 外資買賣超：-263 張
  • 投信買賣超：+4 張
  • 自營商買賣超：+288 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 11.06億 61% 5%
26/5 10.53億 50% 5%
26/4 9.98億 41% -3%
26/3 10.32億 34% 17%
26/2 8.81億 24% -15%
26/1 10.31億 38% -2%

福懋科(8131-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為接受委託各型積體電路之封裝、測試與模組之加工及研究開發業務。CC01080電子零組件製造業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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