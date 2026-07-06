營收速報 - 福懋科(8131)6月營收11.06億元年增率高達60.87％
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今年1-6月累計營收為61.02億元，累計年增率40.86%。
最新價為82.2元，近5日股價上漲7.63%，相關半導體業上漲4.68%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+29 張
- 外資買賣超：-263 張
- 投信買賣超：+4 張
- 自營商買賣超：+288 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|11.06億
|61%
|5%
|26/5
|10.53億
|50%
|5%
|26/4
|9.98億
|41%
|-3%
|26/3
|10.32億
|34%
|17%
|26/2
|8.81億
|24%
|-15%
|26/1
|10.31億
|38%
|-2%
福懋科(8131-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為接受委託各型積體電路之封裝、測試與模組之加工及研究開發業務。CC01080電子零組件製造業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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