營收速報 - 創意(3443)6月營收49.29億元年增率高達103.72％
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今年1-6月累計營收為253.44億元，累計年增率93.05%。
最新價為4605元，近5日股價上漲14.03%，相關半導體業上漲4.68%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+149 張
- 外資買賣超：-151 張
- 投信買賣超：+304 張
- 自營商買賣超：-4 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|49.29億
|104%
|5%
|26/5
|46.74億
|132%
|9%
|26/4
|42.94億
|157%
|11%
|26/3
|38.60億
|33%
|15%
|26/2
|33.52億
|60%
|-21%
|26/1
|42.36億
|108%
|-11%
創意(3443-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為一、研究、開發、生產、製造及銷售：各種應用積體電路1.嵌入式記。憶體及邏輯元件。2.設計用元件資料庫。3.設計用自動化工具。二、提供前述產品相關及客戶委託之技術服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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