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營收速報 - 創意(3443)6月營收49.29億元年增率高達103.72％

鉅亨網新聞中心

創意(3443-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣49.29億元，年增率103.72%，月增率5.45%。

今年1-6月累計營收為253.44億元，累計年增率93.05%。

最新價為4605元，近5日股價上漲14.03%，相關半導體業上漲4.68%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+149 張
  • 外資買賣超：-151 張
  • 投信買賣超：+304 張
  • 自營商買賣超：-4 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 49.29億 104% 5%
26/5 46.74億 132% 9%
26/4 42.94億 157% 11%
26/3 38.60億 33% 15%
26/2 33.52億 60% -21%
26/1 42.36億 108% -11%

創意(3443-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為一、研究、開發、生產、製造及銷售：各種應用積體電路1.嵌入式記。憶體及邏輯元件。2.設計用元件資料庫。3.設計用自動化工具。二、提供前述產品相關及客戶委託之技術服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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