鉅亨網記者劉玟妤 台北
美時 (1795-TW) 旗下子公司 Alvogen Korea 與上海富宏漢霖 (2606-HK) 宣布，SERPLUMA 獲韓國食品藥物安全部 (MFDS) 核准，用於廣泛期小細胞癌 (ES-SCLC) 第一線治療，激勵美時今 (6) 日走揚攻季線。
美時早盤以 200 元開高走高，盤中最高漲至 207 元，漲逾 3%，並站上季線，截至午盤，股價暫報 205 元，漲幅超過 2%，成交量超過 2000 張。三大法人連續 2 個交易日買超，合計買超 1317 張。
根據與復宏漢霖簽署的獨家授權協議，Alvogen Koreay 於南韓擁有 SERPLUMA(Serplulimab) 的獨家商業化權利及共同開發權利。Serplulimab 用於 ES-SCLC 第一線治療的抗 PD-1 療法，並在英國國家健康暨照護卓越研究院 (NICE) 建議後，納入英國國民保健署 (NHS) 常規使用，對採行醫療科技評估 (HTA) 的醫療體系具重大意義。
總經理 Petar Vazharov 表示，在獲得韓國 MFDS 核准後，我們將積極推動健保給付，提升藥物可近性，並將持續擴充腫瘤產品組合。
下一篇