美時 ( 1795-TW ) 旗下子公司 Alvogen Korea 與上海富宏漢霖 (2606-HK) 宣布，SERPLUMA 獲韓國食品藥物安全部 (MFDS) 核准，用於廣泛期小細胞癌 (ES-SCLC) 第一線治療，激勵美時今 (6) 日走揚攻季線。

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根據與復宏漢霖簽署的獨家授權協議，Alvogen Koreay 於南韓擁有 SERPLUMA(Serplulimab) 的獨家商業化權利及共同開發權利。Serplulimab 用於 ES-SCLC 第一線治療的抗 PD-1 療法，並在英國國家健康暨照護卓越研究院 (NICE) 建議後，納入英國國民保健署 (NHS) 常規使用，對採行醫療科技評估 (HTA) 的醫療體系具重大意義。