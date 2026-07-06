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營收速報 - 怡利電(2497)6月營收5.12億元年增率高達52.52％

鉅亨網新聞中心

怡利電(2497-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣5.12億元，年增率52.52%，月增率12.7%。

今年1-6月累計營收為25.81億元，累計年增率21.2%。

最新價為66.8元，近5日股價上漲10.55%，相關汽車工業上漲4%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+158 張
  • 外資買賣超：+159 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 5.12億 53% 13%
26/5 4.55億 36% -6%
26/4 4.83億 26% 26%
26/3 3.84億 11% 6%
26/2 3.62億 15% -6%
26/1 3.85億 -7% 8%

怡利電(2497-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車電子。其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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