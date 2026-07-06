營收速報 - 怡利電(2497)6月營收5.12億元年增率高達52.52％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為25.81億元，累計年增率21.2%。
最新價為66.8元，近5日股價上漲10.55%，相關汽車工業上漲4%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+158 張
- 外資買賣超：+159 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|5.12億
|53%
|13%
|26/5
|4.55億
|36%
|-6%
|26/4
|4.83億
|26%
|26%
|26/3
|3.84億
|11%
|6%
|26/2
|3.62億
|15%
|-6%
|26/1
|3.85億
|-7%
|8%
怡利電(2497-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車電子。其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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