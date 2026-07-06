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營收速報 - 南帝(2108)6月營收10.56億元年增率高達31.78％

鉅亨網新聞中心

南帝(2108-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣10.56億元，年增率31.78%，月增率-2.6%。

今年1-6月累計營收為60.46億元，累計年增率23.46%。

最新價為29.85元，近5日股價上漲10.56%，相關橡膠工業上漲8.56%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+922 張
  • 外資買賣超：+931 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-9 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 10.56億 32% -3%
26/5 10.85億 16% -17%
26/4 13.10億 47% 33%
26/3 9.81億 24% 32%
26/2 7.45億 0% -14%
26/1 8.69億 18% 4%

南帝(2108-TW) 所屬產業為橡膠工業，主要業務為乳膠製造買賣。橡膠製造買賣、熱可塑性橡膠製造買賣。鞋中底製造買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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