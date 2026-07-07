鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-07 10:23

數位健康領導品牌 H2U 永悅健康 (7835-TW) 配合創新板上市前公開承銷，對外競價拍賣 2075 張，競拍底價 46.51 元，最高投標張數 237 張，暫定每股承銷價 60 元，競拍期間自 7 月 8 日至 10 日，7 月 14 日開標，預計 7 月 23 日於創新板掛牌。

由於全球正面臨超高齡化、慢性病增加和醫療人力不足等挑戰，健康管理正從治療走向預防，再邁向預測，永悅健康指出，隨著 AI 快速發展，健康數據已不再只是紀錄，而是驅動健康決策的重要基礎。

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Global Market Insights 預估，全球數位健康市場規模將由 2024 年的 10.01 兆元成長至 2034 年的 70.01 兆元，年複合成長率 (CAGR) 達 21.2%，健康科技正迎來新一波成長契機。

H2U 成立於 2013 年，目前服務超過 100 家健檢中心與醫療院所、500 家企業客戶，每年管理超過 200 萬筆健康檢查資料，已建立台灣非健保體系中規模領先的第一方健康數據生態系。

隨著 AI 開始應用於健康風險分析、健檢報告解讀、個人化健康建議及企業健康管理，永悅健康董事長陳俊嘉表示，目標協助使用者從「知道健康」走向「採取健康行動」，打造 AI 健康決策平台。

永悅健康去年併營收 5.13 億元，年增 20.82%，創歷史新高，正由專案型收入逐步轉向 SaaS 訂閱、健康數據服務和 AI 應用，以提高經常性收入比重，且近三年毛利率維持 30% 以上。