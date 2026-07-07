鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-07 11:50

隨著蘋果首款折疊 iPhone 預計於下半年發表，供應鏈與代工體系大致底定。外媒引述產業鏈消息最新報導，折疊 iPhone 關鍵零組件——UTG 超薄柔性玻璃蓋板 (最外層防護蓋板)，將由「果鏈」玻璃加工龍頭藍思科技供應，整機組裝則由富士康(鴻海精密) 負責，目前富士康深圳龍華廠區已啟動人力擴招，進入量產爬坡籌備階段。

知情人士透露，藍思科技現為多數 Android 陣營折疊機提供 UTG、玻璃支撐板及 3D 蓋板等結構件，近期已確認對大客戶交貨於今年第二季末啟動。

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UTG 須經化學減薄、強化、精密切割等製程，單機價值明顯高於傳統直板機，藍思科技稱現有產能足以涵蓋今年及未來數年預期銷量。

富士康龍華廠 A 事業群 (專注智慧手機精密製造)，正以時薪 22 至 26 元人民幣招募臨時工與暑期工，工期 7 至 10 月，正式工試用期底薪 2600 元、轉正後 2950 元，加計加班費與津貼後綜合收入優於一般產線，臨時工免體檢即招即用。

折疊機鉸鏈由台廠奇鋐科技 (AVC) 與美商安費諾 (Amphenol) 各分 50％份額；立訊精密亦積極研發鉸鏈技術，擬於後續機種切入供應鏈。

分析師指出，蘋果首代折疊機側重供應鏈成熟度與可靠性驗證，對精度及一致性要求極高，若如期上市將是蘋果近十年最大產品形態變革，推動折疊機產業鏈朝高精度、高可靠方向演進。