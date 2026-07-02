鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-02 11:24

購屋預算不到 1000 萬元，高雄能買什麼房？房仲業者實價資料統計，高雄今年第一季成屋總成交件數約 2417 筆，其中總價 1000 萬元以下低總價交易佔比達 57.8%；觀察總價千萬以內交易熱區，以三民區成交佔比 14.7% 居冠，其次為楠梓區及鳳山區。

進一步觀察高雄五大低總價熱區，總價 1000 萬元以內交易，平均成交總價水位約在 500- 600 萬元，成交單價多落在 2 字頭，小港區還有 1 字頭產品。以購屋條件來看，三民、苓雅區低總價物件平均屋齡皆超過 30 年、平均面積僅約 27 坪，為五大熱區中最老又最小；以相同預算，楠梓區購屋屋齡相對較新，平均約 23 年，鳳山區則能買到較大的居住空間。

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台灣房屋愛河之心加盟店店長顏政豪表示，對預算不到 1000 萬元的首購族來說，地段、屋齡、坪數往往魚與熊掌無法兼得。尤其近年高雄房價飆漲，更讓許多首購族面臨，找不到想要的、想要的買不起的情形。以三民、苓雅這類機能完善的成熟市區來說，千萬元以內預算，目前選擇性多落在 30 年以上中古公寓、華廈，或是實坪 20 坪上下的小宅產品。

顏政豪表示，若是鎖定較新的新成屋，總價普遍要千萬元起跳，部分商圈如建工生活圈一帶，新大樓有機會壓在 900- 1000 萬元，不過多半屬低樓層戶、小坪數物件。如往蛋白商圈移動，同樣千萬元預算，選擇彈性較為提升，相對有機會降低屋齡或提高坪數，甚至入手 3~4 房中古家庭宅，更符合育兒家庭與重視生活品質購屋族群需求。

根據統計，全市第一季低總價交易佔比，相較去年同期下滑約 2 個百分點，五大熱區中，三民、苓雅蛋黃區低總價交易亦呈現量縮，反觀楠梓、小港等蛋白區，低總價交易比例不減反增。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，從數據來看，目前市場上仍有近 6 成買盤，總價門檻落在 1000 萬元以內為主，然而隨著高雄近年房價墊高，核心市區低總價物件也愈來愈稀缺，加上首購買盤逐漸向外擴散，帶動低總價交易比重提升，因而形成蛋黃區減、蛋白交易增的走勢。