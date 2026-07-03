賴清德：台灣寵物鏈產值達800億元 未來將持續帶動毛小孩產業發展

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-03 18:34

總統賴清德今 (3) 日出席「2026 台北寵物用品展」開幕時表示，目前台灣飼養貓狗的家庭越來越普遍，整體寵物產業產值已達約新台幣 800 億元。政府除了大力支持寵物用品產業發展、逐步建構完整產業鏈外，也將完善寵物食品安全法規，期盼各界能朝此目標共同努力。

賴清德：寵物鏈產值達800億元，未來持續協助中小微企業持續發展。(圖:總統府提供)

賴清德致詞時表示，飼養貓狗在台灣社會越來越普遍，全國家犬、家貓飼養數量已達約 320 萬隻，稍早寵物食品及用品商業同業公會理事長葉紘綦說家貓數量甚至超越家犬，相信台灣寵物市場規模將持續發展，總產值推估約 800 億元。

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對於現場有立委及制定寵物食品安全相關規範。賴清德也回應，除了期盼農業部能多傾聽業者意見，包括經濟部也能夠將法規送到立法院，未來順利通過後，讓寵物的食品相關法規能更加周全。

賴清德指出，「寵物用品展」規模越來越盛大，今 (2026) 年共有 480 家公司、2,100 個攤位參展，較去年增加許多，也代表台灣除了擁有半導體產業鏈，相信寵物用品產業鏈也會逐漸完整。另外台灣也有生物科技、精密機械等產業鏈，未來更將發展機器人等許多不同產業鏈。