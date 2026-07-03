鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-03 17:03

2026 年上半年全球金融市場呈現極端的雙速發展，股債走勢顯著分化 ；債市反映能源上漲推升通膨風險、各國高企的財政隱憂，皆使聯準會降息時程可望延後而引發更多不確定 ；股票投資人則無視經濟逆風，資金高度集中 AI 題材 。眼看 2026 年下半年投資人將面臨股市狂熱漲勢與經濟嚴峻現實的兩難抉擇，資產管理業者 M&G 建議，下半年應靠主動檢視評價、善用債券防禦工具、納入私募信貸等三招打造韌性組合，以迎接近期 AI 企業重量級上市 IPO 潮，因應市場胃納量面臨更大考驗。

示警資金過度集中AI龍頭！專家建議下半年靠這3招打造韌性組合。（圖：shutterstock）

回顧今年上半年，市場延續去年走勢，股市在企業獲利與強勁 AI 題材支撐下表現亮眼，指數不斷創高。然而，標普 500 指數市值加權相對於等權重的比率持續飆升，顯示指數的強勢掩蓋了市場極度集中化的現象，僅由少數 AI 相關個股驅動整體表現，逐漸反映資本集中化而非整體經濟。伴隨被動投資策略持續吸金，強勢股強者恆強，甚至已出現與基本面背離的訊號。

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反觀債券市場，受到通膨頑固及較高借貸成本壓力影響，表現相對疲弱。雖然 AI 熱潮已延伸至信用債市場，行業巨頭紛紛透過發債籌措資金支持投資，且利差維持低位、違約率偏低；但已開發國家政府債務水準居高不下，投資人要求更高報酬以彌補主權債風險，進而推升主權債收益率，債市比過往幾年更能直接反映宏觀經濟的真實困境。

面對資產類別各自表態的複雜局勢，專家認為下半年市場不確定性將持續，傳統的多元化配置策略可能不再那麼有效，主動型投資的優勢隨之全面放大。

在資產配置策略上，第一招為主動檢視資產評價。M&G 股票、多重資產及永續投資投資長費碧安（Fabiana Fedeli）強調，現在正是主動型投資人的好時機，投資人必須保持明辨力，深入了解資產對不同因素的敏感度與實際風險，審視 AI 呈指數級增長的潛力是否已被過度定價，持有徹底了解的資產是構建韌性組合的核心。

第二招則為善用固定收益與通膨防禦工具。M&G 固定收益投資長 Andrew Chorlton 認為，現階段主權債務的財政與宏觀風險已大幅反映在收益率中，透過通膨連結債券、存續期管理及收益率曲線曝險等工具，皆能有效提供保護；若全球經濟成長放緩，債券也能發揮傳統的緩衝效果，作為防禦增長衝擊的護盾。

第三招是納入私募信貸利器。M&G 私募市場投資長 Emmanuel Deblanc 點名，諸如私募信貸這類投資可能與市場過往的高風險想像有所不同，反而由於放貸方與借款人之間往往存在緊密關係，在動盪環境中可能提供一定程度的保障，能為組合帶來實質的下檔防禦。