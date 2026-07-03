鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-03 12:00

據《ABC》報導，美國總統川普 1 日（周三）首次乘坐卡達政府贈送的新「空軍 1 號」專機，他對這架飛機讚不絕口，稱美國「造不出這樣的飛機」。

川普當天乘坐專機飛往美國北達科他州，出席羅斯福總統圖書館開幕活動。他在登機前表示：「我對波音說，『哪個最好？』他們說，這是有史以來最好的飛機。」

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他稱讚卡達：「坦白說，我國造不出這樣的飛機，因為我國不願意花那麼多錢，卡達花了大價錢。」

當被問及是否使用美國納稅人的錢改造這架飛機時，川普說：「相比我們採取其他方式的花費，這樣做的成本非常低。」

美國總統原先使用的兩架波音 747 飛機均啟用於上世紀 90 年代初期，已服役超過 30 年，川普多次抱怨專機太老舊。

在川普第一任期內，美國政府與波音簽合約，打造新的「空軍 1 號」專機。但由於技術、供應商和員工等問題，波音遲遲未能交付新總統專機，預計首架飛機要到 2028 年才能交付，屆時川普第二任期臨近尾聲。

去年卡達向川普政府捐贈了一架波音 747-8 型豪華飛機，川普隨即將這架飛機改造為「空軍 1 號」。