「川普帳戶」7月4日上路 開放企業、個人捐股票助兒童投資

鉅亨網編譯許家華 2026-07-03 09:30

美國總統川普推動的「川普帳戶」(Trump Accounts) 將於 7 月 4 日美國獨立 250 周年紀念日正式上路，美國財政部 2 日宣布，除了政府提供的 1,000 美元種子基金外，未來個人、企業及慈善機構都可直接捐贈上市公司股票至帳戶，協助兒童累積長期投資資產，進一步擴大這項新生兒投資計畫的規模。

（圖：REUTERS/TPG）

美國財政部表示，新制度將允許捐贈人把符合資格的上市股票轉交財政部，再依照捐贈人指定對象、相關法規及財政部指引，將股票配置至符合資格兒童的川普帳戶。財政部長 Scott Bessent 表示，接受公開上市股票捐贈，為企業與慈善家提供一條可大規模支持下一代財富累積的實際途徑，也有助於更多民間資金投入長期投資計畫。

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川普帳戶是川普政府《大而美法案》(One Big Beautiful Bill Act) 中的重要政策之一，目的在鼓勵美國家庭提早投資與累積財富。凡 2025 年至 2028 年間出生、符合資格的美國兒童，只要完成開戶程序，聯邦政府即一次投入 1,000 美元作為起始資金，並由家長選擇指定投資標的。

財政部指出，帳戶並非由政府自動建立，父母或法定監護人必須主動填寫美國國稅局 (IRS)「Form 4547」提出申請。這份表格名稱取自川普擔任美國第 45 與第 47 任總統的身分，在子女成年前，帳戶管理及投資配置皆由開戶成年人負責。

配合正式啟動，財政部日前公布首批五檔可供投資的基金，皆為追蹤美國主要股價指數的低成本 ETF，也是美國散戶最普遍使用的指數型基金。官方表示，政府提供的 1,000 美元起始資金將投入指定基金，之後家長也可持續投入資金，並可依規定調整投資配置。

根據川普最新財務揭露資料，他本人也持有上述基金產品，總持有金額介於 700 萬至 3,510 萬美元之間，其中 2025 年新增投資最高達 2,100 萬美元。白宮發言人 Anna Kelly 表示，相關投資皆由獨立第三方金融機構全權管理，屬全權委託帳戶，不涉及利益衝突。

財政部表示，目前已有超過 600 萬個家庭完成川普帳戶登記，但真正符合政府 1,000 美元補助資格者約 140 萬人，其餘多數家庭仍可享有延後課稅等投資優惠，但主要資金來源將來自家庭自行投入、企業補助或慈善捐款。

根據規定，父母、祖父母、企業雇主及其他符合資格人士皆可自 7 月 4 日起開始對帳戶提撥資金，每年一般提撥上限為 5,000 美元，未來將隨通膨調整；政府、慈善機構及企業的部分捐助則不受相同限制。財政部與 IRS 日前也同步發布新規，放寬部分贈與稅申報要求，以降低民眾捐款門檻。

值得注意的是，川普帳戶的稅務待遇雖不如 529 教育儲蓄帳戶等既有兒童儲蓄計畫優惠，但資金用途限制較少。帳戶內資產原則上須等持有人年滿 18 歲後才能提領，未來可用於教育、購屋、創業等多項用途，兼顧投資彈性與長期理財目標。

除政府資金外，多家企業及慈善機構近期也陸續宣布加入支持行列。媒體報導指出，Michael Dell 夫婦基金會承諾投入 62.5 億美元，協助更多兒童建立投資帳戶；美光 (MU-US) 亦宣布捐助 2.5 億美元，市場並傳出川普政府曾與馬斯克旗下 SpaceX 接觸，討論以股票形式捐贈支持川普帳戶，不過截至目前雙方尚未公布任何正式協議。