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營收速報 - 羅昇(8374)6月營收5.01億元年增率高達39.81％

鉅亨網新聞中心

羅昇(8374-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣5.01億元，年增率39.81%，月增率-7.45%。

今年1-6月累計營收為30.07億元，累計年增率38.47%。

最新價為94.1元，近5日股價下跌-6.04%，相關電機機械下跌-1.37%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+188 張
  • 外資買賣超：+181 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+7 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 5.01億 40% -7%
26/5 5.41億 42% -8%
26/4 5.91億 63% 7%
26/3 5.54億 44% 61%
26/2 3.44億 4% -28%
26/1 4.78億 35% 16%

羅昇(8374-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為變頻器/自動化驅動控制系統。自動化傳動系列。控制器及監控系統。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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