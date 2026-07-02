營收速報 - 羅昇(8374)6月營收5.01億元年增率高達39.81％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為30.07億元，累計年增率38.47%。
最新價為94.1元，近5日股價下跌-6.04%，相關電機機械下跌-1.37%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+188 張
- 外資買賣超：+181 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+7 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|5.01億
|40%
|-7%
|26/5
|5.41億
|42%
|-8%
|26/4
|5.91億
|63%
|7%
|26/3
|5.54億
|44%
|61%
|26/2
|3.44億
|4%
|-28%
|26/1
|4.78億
|35%
|16%
羅昇(8374-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為變頻器/自動化驅動控制系統。自動化傳動系列。控制器及監控系統。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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