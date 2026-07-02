鉅亨網新聞中心 2026-07-02 16:37

為強化海外投資研究深度並提升複委託業務競爭力，凱基證券今 (2) 日舉辦「美股權威 重磅登場」記者會，宣布與美國知名獨立研究機構 Fundstrat 建立跨區域的獨家策略合作，同時攜手凱基投顧、凱基香港及凱基新加坡，建立涵蓋台灣、香港與新加坡三地的海外投資研究布局，並將其研究內容導入凱基證券「隨身 e 策略」APP，打造連結華爾街權威分析師第一手觀點的數位投資服務，讓投資人更即時掌握國際市場脈動與具參考價值的策略觀點。

Fundstrat 成立於 2014 年，總部位於紐約，為美國具代表性的獨立研究機構之一，核心研究團隊成員背景多涵蓋 J.P. Morgan、Morgan Stanley 等國際投行。其研究聚焦短期市場節奏、投資人情緒與流動性變化，與傳統偏重基本面的長期分析形成互補，涵蓋華府政策、投資組合策略、量化與技術分析、數位資產及市場情報等領域，具高度時效性與市場指標性。

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其中，Fundstrat 創辦人 Tom Lee 為華爾街知名策略分析師，擁有逾 25 年機構研究經驗，曾任 J.P. Morgan 首席策略分析師，並多次獲 Institutional Investor 評選為頂級分析師，長期受邀於 CNBC、Bloomberg TV 等主流財經媒體發表市場觀點，在國際投資圈具高度影響力。

在本次合作架構下，凱基投顧將導入 Fundstrat 研究，結合既有中長期分析優勢，進一步提升美股研究的多元性與即時性，並應用於研究報告及凱基證券 YouTube 自媒體節目「超美股感 SHOW」，提供投資人更多元的市場觀點。

數位服務方面，凱基證券已於「隨身 e 策略」APP 設置快速入口，投資人可透過首頁橫幅一鍵進入「贏家」功能，獲取結合 Fundstrat 與凱基投顧的核心研究內容；並預計於 7 月中旬推出全新「Fundstrat 觀點」專區，提供第一手的華爾街資訊，涵蓋美國政策、聯準會動向及投資報告等資訊，讓國際級市場洞察更貼近日常投資決策場景。