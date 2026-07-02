鉅亨網新聞中心
截至台北時間2026年7月3日07:56，彙整前一日公布6月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計1家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|明泰-通信網路業
|22.71億
|5.5%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|明泰-通信網路業
|22.71億
|26.2%
截至目前，已公布6月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達1家。其中營收年增大於 25％有0家，年增小於-20％有0家。
6月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|0家
|大於50億
|>= 0%
|1家
|大於50億
|< 0%
|0家
|大於50億
|<= -20%
|0家
6月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|明泰-通信網路業
|22.71億
|5.5%
6月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|明泰-通信網路業
|22.71億
|26.2%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
上一篇
下一篇