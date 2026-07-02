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營收速報 - 艾笛森(3591)6月營收2.42億元年增率高達34.83％

鉅亨網新聞中心

艾笛森(3591-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣2.42億元，年增率34.83%，月增率12.15%。

今年1-6月累計營收為12.72億元，累計年增率7.15%。

最新價為26.35元，近5日股價下跌-5.68%，相關光 電 業下跌-5.96%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1557 張
  • 外資買賣超：+1629 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-72 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 2.42億 35% 12%
26/5 2.16億 5% -7%
26/4 2.33億 1% 16%
26/3 2.01億 12% 13%
26/2 1.79億 -4% -11%
26/1 2.01億 -2% 16%

艾笛森(3591-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為LED照明產品、LED車用產品及傳感器元件之研發製造銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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