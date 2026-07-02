營收速報 - 艾笛森(3591)6月營收2.42億元年增率高達34.83％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為12.72億元，累計年增率7.15%。
最新價為26.35元，近5日股價下跌-5.68%，相關光 電 業下跌-5.96%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1557 張
- 外資買賣超：+1629 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-72 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|2.42億
|35%
|12%
|26/5
|2.16億
|5%
|-7%
|26/4
|2.33億
|1%
|16%
|26/3
|2.01億
|12%
|13%
|26/2
|1.79億
|-4%
|-11%
|26/1
|2.01億
|-2%
|16%
艾笛森(3591-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為LED照明產品、LED車用產品及傳感器元件之研發製造銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 物流強強聯手搶佔版圖！中華郵政攜手全家「全+郵宅配」10公斤送上門89元
- 營收速報 - 晶豪科(3006)6月營收48.45億元年增率高達328.35％
- 外資買了一天又跑了大砍890億 三大法人賣超842.55億元
- 【ETF觀察】0050該升級了？00991A主動布局「未來版台灣50」，為何成為市場新焦點？
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇