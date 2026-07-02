鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-02 16:37

合勤控 (3704-TW) 旗下兆勤今 (2) 日宣布，持續擴展戶外型無線基地台產品布局，鎖定戶外連網市場，協助受管理服務供應商（MSP）因應持續成長的高速穩定連線需求。首款 NWA55AX PTP 點對點無線基地台現已上市，採出廠成對式設計，開箱即用、無需繁瑣設定，就可建立最遠達 5 公里的穩定無線傳輸，助攻企業快速布建大範圍的跨區戶外連線。

合勤控旗下兆勤瞄準戶外連網需求 推出戶外型無線基地台搶攻MSP商機。(圖：兆勤提供)

此次推出的戶外型產品適用於工業與輕工業場域、中小型企業，以及需要延伸無線覆蓋範圍的各式環境。搭配 Nebula 雲端管理平台，讓 MSP 可集中控管所有設備，快速完成部署，並持續監控與優化網路效能。

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鎖定遠距離連網需求的 NWA55AX PTP 點對點無線基地台，透過成對式架構，可快速於不同場域建立穩定點對點連線，適用於校園、體育場館與活動現場、度假村，以及火車站、機場等大型戶外環境，協助延伸主要網路覆蓋範圍並提升部署彈性。

兆勤科技網路事業群資深協理林永毅表示：「戶外連線已是企業網路布局不可或缺的一環，市場對於穩定、易部署且支援遠距延伸的解決方案需求持續攀升。透過 Nebula 雲端管理平台，MSP 不僅能更有效率地進行部署與維運，更能以更具成本效益的方式，為客戶提供企業級的戶外連線體驗。」