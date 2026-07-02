鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-02 16:33

內政部《建築物設置太陽光電發電設備標準》將於 8 月 1 日正式施行, 未來建築面積達 1,000 平方公尺以上的新建、增建及改建建築物皆須設置太陽光電設備。聚恆科技 (4582-TW) 深耕再生能源多年，與彰化漢寶農畜產合作長達 15 年，可望藉此受惠。

建築光電新制8月上路 聚恆科技以漢寶牧場15年實績搶攻維運市場。(圖：聚恆提供)

隨著新制上路, 預估每年將新增約 66 萬瓩 (660MW) 裝置容量, 帶動新一波光電建置潮。大量光電設備陸續投入運轉後, 如何維持發電效益與資產價值, 將成為下一階段的重要課題。

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甫於創新板掛牌上市的聚恆科技，深耕再生能源整合服務多年，看好光電維運市場長期潛力。聚恆於 2017 年取得德國萊茵 TÜV O&M 認證，成為台灣首家取得該認證的 EPC 廠商。與彰化漢寶農畜產長達 15 年的合作案例，更是其長期維運實力的最佳驗證。

作為全台首座「碳權牧場」, 漢寶農畜產早於 2011 年即看準再生能源發展趨勢, 於養豬場屋頂導入太陽能發電系統。雙方多年來合作建置 8 件屋頂型光電案場, 總裝置容量約達 3.6MW, 每年可穩定產出超過 446 萬度綠電, 預估 20 年可創造約 4 億元電費收入。

漢寶農畜產董事長陳修雄表示, 當年選擇與聚恆合作的重要原因, 在於其率先提出「保固保修、保證發電量」雙保服務。15 年來, 聚恆持續提供維運管理與技術支援, 協助案場穩定運轉, 隨著早期設備逐步進入汰換階段, 雙方也正規劃後續升級與翻新作業。

聚恆董事長周恒豪表示 , 「太陽能是是完就結束,, 是是長達 20 年的承諾。對客戶是言, 完得快很重要, 但對我們是言, 用得久、發電穩更重要。」