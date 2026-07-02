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〈台幣〉股匯齊挫貶破31.9元關卡 探近3個月新低

鉅亨網記者陳于晴 台北

美國聯準會 (Fed) 主席華許於葡萄牙辛特拉舉行的歐洲央行 (ECB) 年度論壇上演說，被市場解讀立場偏鷹，激勵美元走強，新台幣兌美元失守 31.9 元關卡，終場貶值 3.6 分，收在 31.91 元，續創近 3 個月新低，台北與元太外匯市場總成交值放大至 28.98 億美元。

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〈台幣〉股匯齊挫貶破31.9元關卡 探近3個月新低。(圖：shutterstock)

受美股晶片股回檔影響，台股今天開低，一度跌逾千點，但低接買盤伺機進場，帶動貶幅收斂，終場下跌 274.83 點，收 46744.16 點，跌幅 0.58%。外資大舉賣超 890 億元。


新台幣兌美元今天開盤價為 31.88 元，最高來到 31.835 元，隨著外資擴大匯出，盤中匯價最低下探 31.952 元，終場在央行介入穩匯下，以貶值 3.6 分、31.91 元作收。

觀察主要貨幣表現，根據央行統計，日元勁揚 0.77%，韓元強升 0.4%，星幣升值 0.18%，人民幣升值 0.09%，新台幣則獨自貶值 0.11%，與主要亞幣走勢不同調。

 


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新台幣匯率貶值

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