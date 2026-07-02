鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-02 14:20

受美國華爾街科技股拋售潮影響，南韓股市周四 (2 日) 出現劇烈震盪，導致南韓交易所 (KRX) 罕見地在同日內對 KOSPI 與 KOSDAQ 兩大市場啟動熔斷機制，暫時停止程序化交易以穩定市場。

當地時間周四上午 9:07，KOSPI 200 期貨指數較前一交易日下跌 6.05%，由於跌幅超過 5% 且持續超過一分鐘，觸發了賣方熔斷，暫停程序化賣單交易 5 分鐘。隨後在下午 12:47，KOSDAQ 150 期貨與現貨指數也因跌幅分別達 6.05% 與 5.91%，同樣啟動了熔斷。這是 KOSDAQ 市場今年第 17 次啟動熔斷，也是第 6 次賣方熔斷。

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此次崩盤的主因是投資者大舉拋售半導體股，追隨美股隔夜科技股的跌勢。南韓兩大記憶體巨頭三星電子與 SK 海力士股價一度分別重挫超過 7% 與 9%。這兩家公司合計佔 KOSPI 總市值的近一半，其波動直接拖累了大盤。

市場分析指出，Meta 計畫進入雲端運算市場的消息引發了對 AI 資本支出可能放緩的擔憂，加劇了賣壓。

截至當日下午 2:38，KOSPI 指數報 7,842.87 點，跌幅 5.55%；KOSDAQ 指數報 875.78 點，跌幅 5.76%。