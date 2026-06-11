鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-11 13:49

韓國 KOSPI 指數從高點單周急跌 17%，將押注三星電子和 SK 海力士的韓國散戶打了個措手不及，融資盤被強制平倉的規模寫下近年來最高紀錄。

過去數個交易日強制平倉金額累計接近 3,000 億韓元（約合 1.97 億美元）。據《Korea Times》10 日（周三）報導，5 日強制平倉佔融資餘額的比率達到 9.1%，為今年來最高紀錄。

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目前融資餘額仍處於高點。韓國金融投資協會的數據顯示，融資餘額在 5 月 29 日攀升至創紀錄 38 兆韓元，截至 8 日雖小幅回落至 37.8 兆韓元，但依然處於極高水準，代表去槓桿壓力遠未釋放完畢。

今年以來 KOSPI 一度累計飆漲 100%，與 1999 年美國那斯達克 100 指數在網路泡沫頂峰前夕的 102% 漲幅一模一樣。

這輪漲勢幾乎完全由散戶動量追漲驅動，但外資卻持續撤離。

集中度問題同樣觸目驚心──即便 KOSPI 屢創新高，市場內部「創新低」個股的數量也在持續增加，說明漲勢極度集中於少數幾檔 AI 和半導體龍頭股。

機制並不複雜。散戶向券商借錢買股票，通常自己只需出 30% 至 40% 本金。股價下跌後，一旦賬戶淨值跌破維持保證金水準，券商會在次日開盤集合競價時自動賣出──不管價格好不好，先賣再說。

這種機械式賣出會直接壓低股價，進而觸發更多賬戶的保證金警戒線，形成連鎖反應。