日相高市早苗首訪印度今晤莫迪 聚焦強化AI、經濟安全與本幣結算合作
鉅亨網編譯陳韋廷
日本首相高市早苗週三 (1 日) 抵達新德里，展開為期三天的印度行，為她首次對印度進行國事訪問。高市早苗週四 (2 日) 將與印度總理莫迪在新德里舉行會晤，雙方尋求深化戰略和經濟聯繫。
綜合《共同社》與《讀賣新聞》等日媒報導，日印兩國首腦會談料將聚焦經濟安全，涵蓋半導體、關鍵礦產和能源等領域，預計雙方將發表聯合聲明，確認攜手開發 AI 及加強大語言模型 (LLM) 協作。
目前，美中兩國在生成式 AI 領域居領先地位，日印希望透過合作提升競爭力。印度亟需開發適應本地多語言環境的大語言模型，日本 AI 企業「Preferred Networks」、國立情報學研究所及印度理工學院等機構預計參與。
聯合聲明料將明確日印兩國關係提升為「戰略性研發合作夥伴」，在確保網絡安全及 AI 系統安全性等方面加強合作，以應對尖端 AI 被濫用的風險，支持印度高端人才入職日本企業。
經貿方面，日本私人企業預計與印度簽署逾 100 項協議，總價值約 123 億美元。去年 8 月，日本曾承諾鼓勵企業投資印度，目標未來 10 年對印度投資達 10 兆日元 (約 610 億美元)。
日相高市早苗週四晚間也將出席商業論壇，強化亞洲第二與第三大經濟體連結。此外，日印兩國政府也考慮建立本幣結算機制，交易無須透過美元，以降低跨國成本、加快速度。
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