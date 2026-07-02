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〈台股開盤〉逾千跌點回測4萬6後跌幅收斂 機器人、無人機聯歡齊嗨

鉅亨網記者黃皓宸 台北

台股今 (2) 日受美股四大指數皆黑，科技股重挫影響，加上台積電 ADR 下殺 6.98% 影響，開盤 3 分鐘後受台積電 (2330-TW) 下跌影響跌逾 1,037 點，一度跌破 46,000 大關，盤面上由強勢題材領軍，包括機器人、軍工無人機概念股各自表現，盤中在權值股回神下，跌幅收斂，暫報 46,670 點、跌 308 點或 0.6%，預估全日成交量縮減至 1.23 兆元。 

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〈台股開盤〉逾千跌點回測4萬6後跌幅收斂 機器人、無人機聯歡齊嗨 。(鉅亨網資料照)

權值股部分，台積電開盤跌 55 點或 2.2% 到 2,450，今日除息的鴻海 (2317-TW) 以貼息開出，下跌逾 1%；聯發科 (2454-TW) 跌 3.81%、台達電 (2308-TW) 跌 3.2%)、智邦 (2317-TW) 漲逾 1.13%。傳產權值股部分，南亞 (1303-TW) 漲逾 2%、台化 (1326-TW) 漲 7%。


盤面上，機器人概念股受惠於 Google 投資的人形機器人新創 Apptronik 宣布在德州推出機器人訓練設施「Robot Park」，加速人形機器人商業化，包括達明 (4585-TW)、穎漢 (4562-TW)、和椿 (6215-TW)、泓格 (3577-TW)、羅昇 (8374-TW)、所羅門 (2359-TW) 帶量齊嗨紛紛亮燈漲停。

軍工無人機股則受惠在野黨分別公布無人機法案版本利多，包括力山 (1515-TW) 飆漲停，雷虎 (8033-TW)、全訊 (5222-TW)、為升 (2231-TW) 漲幅超過 3% 以上。

法人表示，台股在短期均線上，大架構持續朝多方前進，惟受美股下跌拖累，短線走勢仍以震盪為主，盤面上以短多熱門標的為主，短線部分參考技術面操作因應。

美股今日凌晨收盤部分，道瓊下跌 13.96 點或 0.03%，收報 52,305.24 點；標普 500 下跌 16.13 點或 0.22%，收 7,483.23 點；那斯達克下跌 173.69 點或 0.66%，收 26,040.03 點；費城重跌 893.68 點或 6.27%，收 13,353.28 點。

 


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全訊123-0.81%
達明336+9.98%
台化61.9+9.95%
南亞197+7.65%
台達電1970-1.01%
聯發科4345+0.23%
鴻海239-0.83%
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