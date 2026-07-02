鉅亨網編譯許家華 2026-07-02 11:39

美國聯準會 (Fed) 主席凱文．沃許 (Kevin Warsh)1 日在葡萄牙辛特拉(Sintra) 舉行的歐洲央行 (ECB) 年度論壇上表示，不會針對未來利率路徑提供「前瞻指引」(Forward Guidance)，並透露聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將在 7 月底會議中展開充分討論，屆時將依據最新經濟數據做出決策，而非預先向市場透露政策方向。

沃許表示，他十分認同歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 淡化前瞻指引的立場，認為央行不應事先承諾未來政策路徑，而是保留依據經濟情勢調整政策的彈性。他表示：「我們找到了共同理念，我完全同意拉加德對前瞻指引的看法。」

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這也是沃許自今年 5 月接任聯準會主席後，首次與全球主要央行總裁同台。他指出，聯準會正推動全面改革，包括成立多個專案小組，重新檢視央行的溝通方式、經濟評估架構及決策流程，希望為聯準會建立新的政策框架，以做出更好的決策。他也表示，部分外部專家名單將於近期公布。

儘管未透露 7 月底利率方向，沃許仍重申，聯準會絕不會接受通膨長期高於 2% 的目標。他表示，美國目前物價仍然「太高」，若有人認為聯準會願意接受高於 2% 的通膨水準，「將會感到失望」。

根據最新數據，美國 5 月消費者物價指數 (CPI) 年增率達 4.2%，仍遠高於聯準會 2% 的政策目標。不過，沃許也指出，近幾周市場通膨預期與風險已有所降溫，聯準會將持續觀察能源價格及其他經濟數據，再決定後續政策方向。

市場近期高度關注中東局勢帶來的能源價格衝擊。自 2 月底伊朗戰事爆發後，油價一度大幅攀升，推升全球通膨壓力。不過，在 6 月達成臨時停火協議後，國際油價已逐步回落至戰前水準附近，市場也開始重新評估通膨是否已見頂。

沃許同時強調，即使美國總統川普多次公開呼籲聯準會大幅降息以刺激經濟，聯準會仍將維持獨立性，不受政治因素干預。他表示：「我們一直都是獨立的中央銀行，現在依然會是獨立的中央銀行。」

這番談話也回應近期市場對聯準會獨立性的疑慮。沃許雖由川普提名接替前主席鮑爾 (Jerome Powell)，但他強調，聯準會將持續依據經濟數據制定政策，而非政治考量。

除了利率政策外，沃許也談及聯準會資產負債表。他表示，自己仍支持逐步縮減規模龐大的資產負債表，但任何重大調整都將提前充分溝通，避免對金融市場造成衝擊。他強調，未來利率政策仍將是聯準會最重要的貨幣政策工具，而非依賴資產負債表操作。