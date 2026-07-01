Fed主席華許：即使面臨川普施壓 也將堅守獨立性

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-01 22:16

美國聯準會 (Fed) 主席華許周三 (1 日) 在葡萄牙辛特拉舉行的歐洲央行中央銀行論壇上發表講話，並反駁了美國總統川普針對 Fed 發起的施壓攻勢。

(圖:shutterstock)

華許表示，無論川普抱有何種訴求，Fed 的獨立性都不會發生改變。「我們作為獨立央行的歷史由來已久，當下我們仍會堅守獨立央行的定位，這一點絕不會有任何動搖。」

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上述表態是他就任以來面臨的首次考驗。在華許上任之前，川普多年來頻頻抨擊前任 Fed 主席鮑爾的利率政策，指責其降息節奏過於遲緩，隨後欽點華許接替鮑爾掌舵 Fed。