鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-01 19:16

台灣期貨交易所今 (1) 日宣布將於 2026 年 7 月 6 日縮小黃金類商品及非金電期貨契約規模，單口契約價值將降至新台幣 20 萬元以內。此舉主因近年金價及台股持續攀升，現行相關契約規模已逾新台幣百萬元，導致交易人面臨較高的單一部位風險與高額保證金壓力。縮小規模後，不僅能顯著降低交易人進場及調整部位的資金壓力，同時黃金選擇權也將增加履約價格序列，提供市場更多元且具彈性的交易與避險選擇。

「淘金」門檻大降！7/6起縮小黃金及非金電期貨契約 單口降至20萬內。（圖：shutterstock）

期交所表示，考量近年來金價及台股持續攀升，現行黃金類商品及非金電期貨契約規模已逾新台幣百萬元，交易人除面臨較高單一部位風險外，亦須增提較高額的保證金。為了降低交易人進場及調整部位時的資金壓力，並提高操作彈性，決定縮小黃金類商品及非金電期貨契約規模，將單口契約價值降至新台幣 20 萬元以內，同時增加黃金選擇權履約價格序列，提供更多交易選擇。

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配合契約規模縮小，相關部位調整將陸續生效。黃金類商品將以 7 月 4 日上午 5 時夜盤收盤後未沖銷部位為基準進行調整，原持有 1 口美元黃金期貨或台幣黃金期貨者，將調整為 10 口；原持有 1 口黃金選擇權者，則調整為 5 口。至於非金電期貨因無夜盤交易，將以 7 月 3 日日盤收盤後未沖銷部位為基準，原 1 口部位調整為 10 口，以上調整均於 7 月 6 日盤前正式生效。

表：契約規格調整重點