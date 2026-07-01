「淘金」門檻大降！7/6起縮小黃金及非金電期貨契約 單口降至20萬內
鉅亨網記者張韶雯 台北
台灣期貨交易所今 (1) 日宣布將於 2026 年 7 月 6 日縮小黃金類商品及非金電期貨契約規模，單口契約價值將降至新台幣 20 萬元以內。此舉主因近年金價及台股持續攀升，現行相關契約規模已逾新台幣百萬元，導致交易人面臨較高的單一部位風險與高額保證金壓力。縮小規模後，不僅能顯著降低交易人進場及調整部位的資金壓力，同時黃金選擇權也將增加履約價格序列，提供市場更多元且具彈性的交易與避險選擇。
期交所表示，考量近年來金價及台股持續攀升，現行黃金類商品及非金電期貨契約規模已逾新台幣百萬元，交易人除面臨較高單一部位風險外，亦須增提較高額的保證金。為了降低交易人進場及調整部位時的資金壓力，並提高操作彈性，決定縮小黃金類商品及非金電期貨契約規模，將單口契約價值降至新台幣 20 萬元以內，同時增加黃金選擇權履約價格序列，提供更多交易選擇。
配合契約規模縮小，相關部位調整將陸續生效。黃金類商品將以 7 月 4 日上午 5 時夜盤收盤後未沖銷部位為基準進行調整，原持有 1 口美元黃金期貨或台幣黃金期貨者，將調整為 10 口；原持有 1 口黃金選擇權者，則調整為 5 口。至於非金電期貨因無夜盤交易，將以 7 月 3 日日盤收盤後未沖銷部位為基準，原 1 口部位調整為 10 口，以上調整均於 7 月 6 日盤前正式生效。
期交所強調，黃金類商品及非金電期貨契約規模縮小後，交易人不必一次承擔過大的契約金額，可依行情變化及自身資金狀況建立部位，有效降低單次進場的資金負擔與操作門檻。在市場波動加劇時，交易人也能以較小金額分批進出，逐步進行加碼或減碼，讓整體的交易與避險操作更精準、更有彈性。
表：契約規格調整重點
|商品
|縮小比例
|原規格
|調整後規格
|美元黃金期貨
|10 分之 1
|10 金衡制盎司
|1 金衡制盎司
|台幣黃金期貨
|10 分之 1
|10 台兩
|1 台兩
|非金電期貨
|10 分之 1
|指數每點新台幣 100 元
|指數每點新台幣 10 元
|黃金選擇權
|5 分之 1
|
5 台兩
所有契約：價平上下 5 個序列
|
1 台兩
最近契約：價平上下 15 個序列
其餘契約：價平上下 10 個序列
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