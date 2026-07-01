鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-01 17:10

根據官方貨幣與金融機構論壇 (OMFIF) 發布的《2026 年全球公共投資者報告》，各國央行在面對地緣政治高度不確定性、主權債務擔憂以及貨幣體系向「多極化」演變的過程中心，正展現出對黃金前所未有的承諾。

需求激增與看漲預期

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儘管金價屢創新高增加了儲備成本，但各國央行增持實體黃金的意願依然強勁。調查顯示，目前有 82% 的受訪央行持有實體黃金，較去年的 71% 顯著增長，且約有 30% 的儲備經理人計畫在未來一至兩年內進一步增加配置。

央行對於金價的未來走勢抱持樂觀態度，高達 61% 的受訪者預計到 2027 年 6 月，金價將攀升至每盎司 5,000 至 6,000 美元之間。

地緣政治風險成為核心驅動力

黃金之所以成為最受青睞的儲備資產，主因在於其多元化價值與避險屬性。報告指出，51% 的儲備經理人將「防禦地緣政治風險」列為持有黃金的主因，較 2024 年增加了 11 個百分點。

目前，儲備經理人面臨的最大宏觀風險已由貿易緊張轉向中東衝突 (85% 關注) 與美國外交政策的不確定性 (81% 關注)。這種全球性的趨勢不再僅限於少數新興市場，例如非洲地區目前展現出強烈的增持意願，而持倉豐厚的歐洲央行則繼續維持其高水準儲備。

邁向多極化與長期資產轉型

近 80% 的儲備經理人認為，全球貨幣體系正逐漸向多極化結構演變。雖然美元仍具備無與倫比的流動性優勢，但央行普遍預期在未來十年內減少美元部位，並轉向替代性資產。在長期 (十年) 的資產配置偏好中，黃金被列為僅次於公司債的第二大目標資產。

各國央行正學著在震盪中調整策略，除了維持資本保護的初衷，也開始透過公司債與公共股權來尋求更高回報，以應對持續性的地緣政治衝擊。