Q2跌幅十多年來最大！國際金價今跌近1%至3950附近盤整 專家：H2料將持續震盪 難見實質反彈

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-01 13:55

國際現貨金價在周三 (1 日) 亞洲午盤交易時段下跌近 1% 至每盎司 3969.1 美元，持續在 3950 美元上下橫盤整理，延續近期整理格局，因市場聚焦美伊兩國多哈會談釋放的矛盾信號。

(圖:shutterstock)

回顧 2026 年上半年，這個傳統避險資產上演「先封神、後墜崖」的表現。今年 1 月 29 日，倫敦現貨金價觸及歷史高點 5598.75 美元，隨後一路回吐，周二 (6 月 30 日) 盤中最低 3942.43 美元，半年回檔約 30%，6 月單月跌幅達 10.45%，創 2008 年 10 月以來最大單月跌幅紀錄。



中國金價以滬金交易所 Au99.99(現貨實盤合約) 為參考，與國際高度聯動。根據 Wind 數據，Au99.99 今年初從大約每公克 960 元人民幣起漲，1 月 29 日盤中創半年高點 1256 元，周二下探全年低點 860.02 元，半年跌去近 400 元，周大福、周生生等品牌足金飾金報價同步回落至 1217-1227 元，較年初高點跌逾 500 元、跌幅逾 28%，去年底「排隊搶金」的消費者面臨明顯帳面浮虧。

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東方金誠研究發展部高級副總監瞿瑞分析指出，年初市場押注 Fed 今年降息 2 到 3 次、全球央行購金千噸級不減，推升金價單月暴漲 27% 創歷史新高。隨後中東局勢引發油價飆漲、美國通膨黏性再現，Fed 降息預期遭徹底澆熄甚，至出現升息討論，加上投機多單集中平倉與地緣風險溢價消退，觸發深度修正。

但瞿瑞強調，這是黃金牛市中的階段性深度回調而非趨勢終結，全球央行持續購金與去美元化長期趨勢未變，歷史牛市中回檔 2 到 3 成屬正常現象 (2009–2011 年上行周期曾出現 28% 回撤而未改長期漲勢)。

專家指出，真正終結牛市需同時滿足 Fed 開啟長期升息、美國財政問題根本解決、全球貨幣體系重回美元單極霸權，三者目前皆不具備。

瞿瑞預估今年第三季 Fed 鷹派預期將持續主導市場，金價偏弱尋底，核心支撐區間看 3800–3900 美元，到第四季則隨高利率對美國經濟抑制效果顯現、政策轉向預期升溫，有望回升至 4500–4700 美元區間。

瞿瑞也提醒，金價今年若想重返 5000 美元以上必須要 Fed 降息、美財政風險爆發或地緣局勢超預期升級等「極強催化」，短期機率偏低。

李鋼亦抱持類似看法表示，今年下半年更可能呈現「寬幅震盪、等待新催化」格局，4000 美元附近已是中長線有效支撐區，繼續深跌需要美元持續大幅走強、實質利率明顯上升等多重條件同時成立，目前來看則持續性存疑，直接重新站上 5000 美元則需要新的系統性利多推動。

華爾街機構已集體下修目標價。高盛上月底將 2026 年底黃金目標價從 5400 美元大幅下調至 4900 美元，定性近期策略為「戰術謹慎」；德銀將第三、四季估值分別下調逾 20% 與 17% 至 4300 跟 4800 美元，並警告 Fed 若升息三至四次，金價恐測試 3800 美元支撐。

對比年初高盛曾喊出 2026 年底 5400 美元、明春上看 6000 美元，短短半年機構目標價落差超 1000 美元，凸顯金市步入不確定性十字路口。



面對劇烈波動，專家建議差異化應對。瞿瑞指出，5000 美元上方套牢的中長線配置型投資人不用恐慌割肉，可利用低位定投攤薄成本，但若部位過多或使用槓桿，應逢反彈適度減碼。觀望者當前不宜一次性重倉抄底，分批定投是較優選擇。