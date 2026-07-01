鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-01 11:10

中國《IT 之家》報導，根據博板堂引述供應鏈消息，超微半導體已正式通知藍寶石 (Sapphire)、華碩、XFX 訊景及瀚鎧等核心 AIB(Add-in-Board) 合作夥伴，自本月起上調 GPU 核心與 GDDR「捆綁套料」的出貨價，漲幅約 10&，這也是超微半年內第二度因記憶體成本走高而調價。

漲價主因是全球 GDDR 顆粒供給持續吃緊。自 2025 年秋季以來，AI 伺服器帶動資料中心 DRAM 需求暴增，大量晶圓產能被挪移至 HBM 與伺服器記憶體，導致消費級 GDDR6 現貨價格從每 GB 約 2.5 美元飆至 7.5 美元，漲幅高達 3 倍。

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超微去年靠長約協議價勉強凍漲，但 2026 年協議價重置，加上現貨價格續漲，最終不得不轉嫁成本。

超微此次漲價針對 GPU 與顯示卡記憶體套料，雖然終端顯卡零售價未必即時全面反映 10% 漲幅，因 GPU 套件僅佔整卡成本一部分，但價格壓力將沿代理與經銷鏈向下傳導。

值得留意的是，輝達稍早已先行調升 RTX 5090 與 RTX 5090D v2 套件出貨價，成本效應上月起陸續反應至通路。