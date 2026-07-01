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鉅亨速報 - Factset 最新調查：FedEx Freight Holding Company, Inc.FDXF-US的目標價調升至179元，幅度約4.07%

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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對FedEx Freight Holding Company, Inc.(FDXF-US)提出目標價估值：中位數由172元上修至179元，調升幅度4.07%。其中最高估值200元，最低估值150元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予FedEx Freight Holding Company, Inc.評價：積極樂觀6位、保持中立4位、保守悲觀1位。

FedEx Freight Holding Company, Inc.今(1日)收盤價為151元。近5日股價下跌4.07%，標普指數上漲1.82%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股FDXF市場預估目標價

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FedEx Freight Holding Company, Inc.151+0.88%

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