鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-29 07:20

根據 AI 新創公司 Anthropic 最新發布的調查報告，約半數 Claude 用戶表示，AI 目前已能承擔他們一半甚至更多的工作量。

這項針對約 9700 名用戶的調查顯示，33% 受訪者認為 AI 能完成 30% 至 60% 的任務，另有 14% 用戶估計比例達 60% 至 90%，更有約 4% 的人稱 Claude 幾乎能獨立完成他們的全部工作。

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從具體應用場景來看，AI 在內容創作領域表現尤為突出。數據顯示，高達 82% 的用戶使用 Claude 進行資料庫查詢，81% 用於部落格或文章創作，80% 用於撰寫行銷文案。這些任務多透過 Claude「成果文件」功能輸出完整的交付物，而非僅止於對話回覆。

調查也觀察到有趣的世代差異。職場新人的工作中有最高比例的任務交由 AI 處理，同時他們對於被取代的焦慮感也最強烈。

相對地，Claude 重度使用者反而對職涯前景最為樂觀，認為自身價值正在提升。

Anthropic 則指出，人們對未來職涯的判斷，很大程度取決於使用 AI 的經驗與所處的職業階段。