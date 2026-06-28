Anthropic Fable 5最快「下週」恢復開放！《Axios》：川普政府擬解除限制

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-28 18:20

《路透》引述《Axios》 週六（27 日）報導指出，美國政府已接近同意讓人工智慧（AI）公司 Anthropic 恢復其「Fable 5」模型的使用權限。

Anthropic Fable 5最快「下週」恢復開放。(圖：Shutterstock)

《路透》表示其未能立即證實該報導。 Anthropic 和白宮則未立即回應置評請求。

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Anthropic 日前在美國政府於 6 月 12 日發布出口管制命令後，已突然對所有使用者停用旗下最先進的 AI 模型 Mythos 5 與 Fable 5。

不過，根據《Axios》引述的知情人士，川普政府對 Fable 5 的限制最快可能於下週解除。

報導指出，相關協商預計將於本週末持續進行，Anthropic 也預期將在不久後恢復 Fable 5 的服務。

Anthropic 週五（26 日）表示，美國政府已允許該公司向部分「受信任」的美國機構重新提供 Claude Mythos 5 AI 模型，部分推翻了兩週前基於國家安全風險而要求暫停存取的命令。

此外，一名熟悉相關指令的消息人士也向《路透》表示，美國政府目前也正朝著允許 Anthropic 很快重新推出 Fable 5 的方向推進，但具體時間表仍未確定。