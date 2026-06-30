鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-30 11:10

《Zerohedge》報導，2026 年世界盃在美國舉行，意外讓「冷氣」成為歐美社群熱議話題。

世界盃讓歐洲人愛上冷氣？熱浪下歐洲淨零政策陷兩難 (圖：鉅亨製圖)

部分歐洲球迷、YouTuber 與 TikTok 創作者赴美觀賽後，在社群平台分享對美國生活環境的改觀。其中最常被提到的，不是球場設施，而是美國幾乎無所不在的冷氣。

‌



美國家庭冷氣普及率約 90%，但歐洲多數國家遠低於此水準。英國住宅冷氣普及率僅約 3%，德國約 5%。對許多歐洲人來說，冷氣過去被視為奢侈品，甚至是不環保的設備；但隨著熱浪愈來愈頻繁，冷氣是否應被視為基本生活需求，開始成為爭論焦點。

歐洲近期高溫也讓這場討論升溫。6 月 26 日中午，歐盟委員會總部貝雷蒙大廈 (Berlaymont) 因極端天氣導致電力供應系統承壓，向內部員工發出通知，強制關閉 1 至 7 樓冷氣至當日結束，但 8 樓以上樓層未受影響。由於歐盟高層辦公室多位於較高樓層，事件引發外界質疑：節能減碳是否最後只讓基層承受代價？

英國也出現類似爭議。保守黨影子能源大臣庫廷霍 (Claire Coutinho) 近期承諾，若保守黨重新執政，將廢除她所稱的「禁止新建住宅安裝冷氣」規定。

這項爭議源自 2021 年建築法規。當時英國政府要求新建住宅優先使用通風、遮陽等方式降溫，避免過度依賴冷氣。支持者認為，這有助於達成淨零排放 (Net Zero) 目標；但批評者認為，隨著英國夏季愈來愈熱，這些規定讓市中心公寓和小宅在熱浪中難以居住。

不過，英國並沒有全面禁止民眾在家中安裝冷氣。真正受限制的，多是新建住宅規範、外牆設備、歷史建築與公寓管理規定。因此，把它說成「政府要求居民拆除冷氣、否則罰款」，目前缺乏證據支持。

另一方面，英國氣候變化委員會 (CCC) 也提醒，英國許多建築已無法適應更炎熱的氣候，建議政府在學校、醫院與照護機構等場所增加降溫設備，包括冷氣、熱泵與遮陽設施，以保護老人、兒童與慢性病患者。

也就是說，歐洲現在面臨的問題不是「要不要舒服吹冷氣」這麼簡單，而是淨零政策與現實高溫正在正面衝突。

過去，歐洲政府擔心冷氣增加耗電與碳排，因此不鼓勵普及；但現在熱浪愈來愈嚴重，沒有冷氣又可能影響健康、工作效率與學生學習能力。