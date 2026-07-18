歐洲熱浪奪逾1萬人命！極端高溫刷新紀錄 冷氣荒揭露防暑基礎建設危機

鉅亨網新聞中心 2026-07-18 21:10

歐洲自六月起陷入前所未見的熱浪之中，且高溫態勢持續至今未見緩解。根據歐洲死亡率監測網路 EuroMOMO 公布的數據，6 月 22 日至 28 日這波熱浪高峰期間，歐洲 27 國的「超額死亡人數」一週內即突破 10650 人，其中九成以上為 65 歲以上長者。

歐洲熱浪奪逾1萬人命。(圖：Shutterstock)

自六月以來，法國、西班牙、德國等地氣溫屢屢衝破攝氏 40 度大關，多項行之百年的高溫紀錄接連被刷新，市面上冷氣機一機難求。

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然而即使民眾搶購成風，仍難以阻擋高溫帶來的致命威脅。這場堪稱災難等級的熱浪，也讓外界重新檢視歐洲在氣象、建築與社會安全網方面的多重結構性問題。

專家分析指出，此波高溫最直接的成因是「熱穹頂」阻塞高壓系統。強勢高壓阻斷了原本流動的西風氣流，猶如一只密閉鍋蓋扣在西歐上空。

下沉氣流持續壓縮並加熱空氣，同時不斷抽引撒哈拉沙漠的乾熱氣流北上，加上地中海海水溫度長年偏高，白天累積的熱能難以散逸，夜間最低氣溫甚至維持在攝氏二十三度以上，形成足以致命的「熱帶夜」現象，讓人體幾乎沒有降溫喘息的機會，心血管與腦血管疾病的發作風險因此大幅攀升。

世界氣象組織（WMO）也曾明確指出，歐洲是全球暖化速度最快的大陸，升溫幅度達到全球平均值的 2 至 3 倍。

事實上，2003 年與 2022 年歐洲都曾爆發大規模熱浪，兩次事件均造成數萬人死亡，但相較之下，往年高溫的持續時間與影響範圍都不及今年。

氣候學者強調，全球暖化並非單純的氣溫小幅上升，而是會讓極端高溫事件的發生頻率與強度呈倍數增加。過去可能數十年才發生一次的酷暑，如今幾乎每一、兩年就重演一次。短期大氣異常只是導火線，長期氣候失衡才是真正的根源。

針對安裝冷氣，現實情況是，歐洲家用製冷設備的普及率僅約 20%，英國更只有約 5%，德國甚至低至 3%。當地基礎建設長期依照溫和涼爽的氣候條件設計，如今完全無法因應極端熱浪的衝擊。

歐洲逾半數住宅建於 1970 年代以前，設計初衷著重冬季保暖，牆體厚實、通風不良，高溫時室內宛如蒸籠。部分歷史街區甚至禁止在外牆鑽孔安裝室外機，安裝冷氣須經物業與市政單位層層審批，程序動輒耗時數月。

此外，當地並未建立完整的家用冷氣產業鏈，產能缺口龐大；進口冷氣又受到歐盟環保冷媒配額限制，供貨吃緊。

熱浪來襲時，各國賣場的冷氣機幾乎瞬間售罄，即便搶購到設備，持有合格證照的安裝師傅同樣供不應求，短期內根本無法完成安裝。許多獨居長者因此只能被困在悶熱的住所中硬撐。

在超過一萬名的超額死亡者當中，九成屬於老年族群，而歐洲名列全球前段班的高齡化結構，無疑讓這波熱浪的殺傷力成倍放大。

大量獨居長者本身即患有心血管或呼吸道等慢性疾病，體溫調節能力較弱，加上缺乏家人就近照料，一旦高溫誘發舊疾急性發作，往往難以及時獲得救援。

都市熱島效應則進一步惡化了處境。歐洲各大城市大量鋪設的柏油與水泥路面，白天持續蓄積熱能，加上缺乏連片綠地與遮陽設施，地表溫度一度突破攝氏 60 度，市中心氣溫甚至比郊區高出 5 度以上。

相較於部分亞洲城市普遍設置的社區納涼點或戶外灑水降溫裝置，歐洲城市在防暑硬體上明顯欠缺，民眾只能自行前往河邊或公園避暑，而公共醫療體系在熱浪期間也持續處於超載運轉狀態，間接推高了整體死亡人數。

分析指出，這場短短一週便奪走上萬條人命的熱浪，不僅是歐洲一地的危機，更為全世界的氣候調適工作敲響警鐘。

過去歐洲長期倚賴溫和氣候，較少投入防暑相關建設，如今在極端氣候日益常態化的趨勢下，無論是建築規範、民生配套或公共應急體系，都面臨前所未有的考驗。

眼下各國掀起的冷氣搶購潮，某種程度上也凸顯傳統防暑手段已跟不上氣候變遷的腳步。單靠增設製冷設備恐怕只能治標，難以治本。