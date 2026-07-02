鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-07-02 11:37

近日歐洲持續遭遇高溫衝擊，西班牙、法國、德國多地氣溫突破 35°C，大批歐洲人在社媒分享空調（冷氣）搶購盛況。

美的 PortaSplit 便攜空調在數個線下商場、電商渠道售罄後，價格一度被當地黃牛炒至 1,999 歐元，較官方售價翻 1.5 倍。

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國際能源署（IEA）的數據顯示，歐洲家庭空調普及率約 20%，部分國家的比率更低，英國和德國分別只有 5% 和 3%。

歐洲空調外機安裝因涉及建築外立面改造，需獲業主委員會審批許可，並非民眾想裝就裝，且打孔安裝費用昂貴，動輒上千歐。

據《界面新聞》1 日（周三）報導，一位英國留學生說，美的便攜空調可以自主安裝、類似小家電邏輯，掛窗即可使用，在當地一機難求，更有人驅車 200 公里購買商場最後一台美的。

中國家電此番在歐洲爆火，在歐早有布局的京東物流、阿里系菜鳥網絡成為第一批吃螃蟹的人。

今年 3 月，京東 (JD-US) (09618-HK) 歐洲電商平台 Joybuy 在歐洲六國正式上線，這一波中國家電爆火，也帶動該平台在歐快速出圈。

根據京東介紹，Joybuy 平台上的空調產品銷售 6 月第一周較 5 月同期激增近 40 倍。

京東 Joybuy 相關負責人表示，歐洲熱浪期間恰逢夏季黑五促銷，各類降溫產品需求迅速增長。美的 PortaSplit 分體空調增長近 42 倍，落地風扇成長超過 80 倍，掛脖風扇暴增超過 120 倍。

京東物流位於英國、德國、法國、荷蘭等國多處倉庫正加快空調商品補貨，京東物流還在歐洲多國增配人力，空調送裝人員年增幅超過 400%。

在歐洲密集出海布倉的菜鳥網絡也接住了紅利。

據菜鳥統計，6 月其歐洲海外倉移動空調出庫單量年增近 18 倍，英國、德國、波蘭市場增速領先。同時，空調擋風板等配套配件出庫單量驟增約 12 倍。

目前菜鳥在歐洲共有 28 個海外倉，都已向空調等家電企業開放倉容資源，並提供本地隔日達履約服務。在末端配送環節，菜鳥主要通過與 DHL 等本地物流服務商合作完成派送。