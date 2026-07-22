鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-22 20:10

根據能源與氣候情報中心 (ECIU) 的最新分析顯示，2026 年 6 月席捲歐洲的極端熱浪已導致當地穀物產量預估下調約 900 萬至 1000 萬噸，造成的經濟損失估計高達 21 億歐元。這場被科學家形容為「50 年前幾乎不可能發生」的創紀錄高溫，正嚴重威脅歐洲的農民生計與糧食安全。

災情重災區：法國與匈牙利受創最深

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在所有受災國家中，法國的損失最為慘重。其穀物產量預估下調約 410 萬噸，經濟損失高達 8.91 億歐元，其中玉米減產就占了絕大部分，產量甚至低於 2022 年特大乾旱時期的水準。

匈牙利受災程度位列第二，產量預估下調 240 萬噸，損失約 4.44 億歐元。西班牙與德國分別面臨約 2.76 億及 2.33 億歐元的產值損失。

儘管保加利亞、羅馬尼亞等國因收成預期上調抵消了部分赤字，但全歐預期產值的淨損失仍落在 18 億至 23 億歐元之間。

關鍵生長期遭遇高溫襲擊

熱浪襲來的時機對作物發展極為不利。當時小麥與大麥正處於籽粒灌漿的關鍵階段，而玉米則正值授粉期，極端高溫直接抑制了植物的授粉能力與養分累積。

法國農民 Benoît Merlo 表示，儘管過去十年他一直致力於提升農場的氣候韌性，但在連續數週超過 38°C 的高溫下，所有努力都收效甚微，部分作物減產幅度預計達 50% 至 70%。

多重連鎖反應：從禽肉到糧食安全

除了穀物，熱浪也重創了其他農業部門。在法國，高溫導致數十萬隻家禽死亡，蔬菜作物也因土壤水分不足而受損，引發洋蔥短缺等問題。專家警告，穀物減產將使歐洲更依賴進口，並推升飼料成本，壓力最終將傳導至畜禽養殖業與全球大宗商品價格。

科學家明確指出，氣候變遷是此次「破紀錄」熱浪的元兇。ECIU 土地分析師 Tom Lancaster 強調，若不將排放降至淨零，此類損失僅是未來影響的預兆。