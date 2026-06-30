鉅亨網編譯許家華 2026-07-01 06:23

國際油價週二 (30 日) 變動不大，但 6 月與第二季表現雙雙寫下 2020 年新冠疫情以來最大跌幅。市場認為，美國與伊朗持續推動停火談判，加上荷姆茲海峽航運逐步恢復，使先前因中東衝突推升的供應風險溢價快速消退，油價已大致回到戰爭爆發前水準。

截至收盤，8 月交割的布蘭特 (Brent) 原油期貨下跌 0.23 美元、跌幅 0.3%，收每桶 72.92 美元；8 月交割的美國西德州中質原油 (WTI) 期貨下跌 1.25 美元、跌幅 1.8%，收每桶 69.50 美元。布蘭特 8 月期貨於週二到期，市場交易重心轉向 9 月合約，價格約為每桶 73.31 美元。

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目前兩大原油基準價格幾乎已回到 2 月 27 日、也就是美以對伊朗戰爭爆發前一天的水準。當時 Brent 原油收於每桶 72.48 美元，WTI 則收 67.02 美元，顯示戰爭期間累積的地緣政治溢價幾乎完全消失。

市場原本高度期待美國與伊朗於卡達杜哈舉行高層會談，以推動永久停火及全面恢復荷姆茲海峽航運。不過，卡達政府表示，本週僅安排技術層級會談，不會舉行高層談判，使市場對停火前景仍保持審慎態度。卡達外交部發言人 Majed Al Ansari 指出，雙方將先討論區域安全等議題，未來才可能升級至高層協商。

此次赴杜哈的美方代表包括美國總統川普女婿 Jared Kushner 及中東特使 Steve Witkoff。雙方是在 6 月 17 日達成為期 60 天的臨時停火協議後持續磋商，但上週末美伊再度互相交火，也凸顯停火協議仍相當脆弱。市場人士指出，若談判再度受阻，油價仍可能重新反映地緣政治風險。

儘管如此，市場供應面已明顯改善。瑞銀分析師 Giovanni Staunovo 表示，雖然市場尚未完全排除風險溢價，但先前滯留波斯灣的油輪已陸續恢復航行，使市場短期增加一波額外供給，進一步壓抑油價。

摩根士丹利最新研究更指出，隨著荷姆茲海峽運輸逐步恢復，加上 OPEC + 增產及非 OPEC 國家供應增加，該行目前預估 2027 年全球原油市場將出現每日約 480 萬桶的隱含供給過剩，意味油市可能由戰爭期間的供應短缺逐步轉向供給寬鬆。

技術面同樣顯示油價仍偏弱。Brent 原油已連續 13 個交易日處於技術性超賣區，WTI 則連續 11 個交易日超賣，反映市場賣壓尚未完全消化。

若以月線與季線觀察，Brent 原油 6 月累計重挫約 21%，繼 5 月下跌約 19% 後連續第三個月收黑，創 2020 年 3 月疫情期間暴跌 55% 以來最大單月跌幅。第二季累計跌幅更達 38%，創 2020 年第一季暴跌 66% 以來最大季度跌幅；相較之下，第一季曾因伊朗戰爭爆發大漲 94%，創 1990 年第三季波斯灣戰爭以來最佳季度表現。

供給增加也是壓抑油價的重要原因。美國能源資訊署 (EIA) 公布最新月度數據顯示，美國 4 月原油產量升至每日 1,393 萬桶，創歷史新高。其中，德州產量增至每日 583 萬桶，新墨西哥州則創下每日 237 萬桶新高，反映美國業者趁戰爭期間油價高漲積極增產。

市場接下來將聚焦美國石油協會 (API) 及 EIA 公布的最新庫存數據。市場預估，截至 6 月 26 日當週，美國商業原油庫存將減少約 450 萬桶。若預測成真，將是連續第 10 週庫存下降，追平 2018 年 1 月創下的最長連續降庫紀錄；去年同期則增加 380 萬桶，過去五年同期平均減少 550 萬桶。

此外，分析師也開始下修中長期油價預估。最新《路透》調查顯示，31 位分析師平均預估 2026 年 Brent 原油均價為每桶 84.50 美元，低於 5 月預估的 90.44 美元；WTI 均價則由 84.63 美元下修至 79.49 美元，反映市場預期荷姆茲海峽恢復通航後，供應風險將持續下降。