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鉅亨速報 - Factset 最新調查：微策略(MSTR-US)EPS預估上修至26.71元，預估目標價為260.00元

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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對微策略(MSTR-US)做出2026年EPS預估：中位數由22.66元上修至26.71元，其中最高估值120.86元，最低估值-2.31元，預估目標價為260.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值120.86(120.86)44.42235.73391.6
最低值-2.31(-2.31)-33.54-1.73391.6
平均值45.65(42.94)7.8749.63391.6
中位數26.71(22.66)-0.218.95391.6

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值5.23億5.54億5.95億
最低值4.63億4.54億4.45億
平均值4.98億5.09億5.27億
中位數4.98億5.04億5.47億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-5.34-12.982.64-6.06-15.23
營業收入5.11億4.99億4.96億4.63億4.77億

詳細資訊請看美股內頁：
微策略(MSTR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMSTR

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