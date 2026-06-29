鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-29 14:00

美國比特幣現貨 ETF 在 6 月遭遇了自 2024 年 1 月上市以來最嚴重的資金流出潮。據 SoSoValue 的數據顯示，本月截至目前，美國掛牌的比特幣 ETF 已錄得約 40.6 億美元的淨流出，打破了 2025 年 2 月創下的 35.6 億美元歷史紀錄。

比特幣ETF遭創紀錄失血 單月撤資逾40億美元 價格跌破6萬美元(圖:shutterstock)

特別是，光是上周，這類 ETF 就遭到了約 17.9 億至 18 億美元的贖回，這是史上第二高的單周流出量。

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這一波撤資潮反映出機構需求的顯著減弱，且已連續 7 周呈現淨流出狀態，這與本月初的市場預期背道而馳。原本市場寄望於 6 月 12 日 SpaceX 的 IPO 能帶動一波新的需求，但最終事與願違。

在過去兩個月中 (5 月與 6 月)，比特幣 ETF 的總贖回金額已接近 65 億美元，這一數字幾乎等同於目前全球前 15 大加密貨幣之一 Zcash (ZEC) 的總市值。

受機構需求崩跌影響，比特幣價格持續承壓。截至 6 月 29 日，比特幣交易價格已跌破 60,000 美元的關鍵支撐位，報價約為 59,765 美元。2026 年上半年，比特幣累計跌幅已超過 30%，其表現遜於幾乎所有主要資產類別。

比特幣本季預計將下跌 13%，這將是其誕生以來第三次出現連續兩個季度下跌的罕見紀錄。相關概念股如 Strategy (MSTR-US) 的股價更是重挫了 45%。

市場分析指出，多重不利因素共同壓制了投資情緒，特別是：

聯準會 (Fed) 偏鷹派立場：強勁的通膨數據與勞動力市場讓市場預期高利率將維持更久，甚至不排除今年有升息的可能性，這帶動了美元走強並對加密市場施壓。

地緣政治不確定性：中東局勢 (尤其是荷姆茲海峽附近) 的緊張雖然因美伊恢復談判而暫時緩解，但能源市場的動盪風險仍讓投資者保持警惕。