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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對陶氏(DOW-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.95元下修至2.85元，其中最高估值5.15元，最低估值1.99元，預估目標價為42.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.15(5.15)
|7.25
|4.75
|最低值
|1.99(1.99)
|1.1
|1.05
|平均值
|3.07(3.13)
|2.48
|2.34
|中位數
|2.85(2.95)
|2.19
|2.08
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|492.51億
|515.12億
|523.70億
|最低值
|405.24億
|423.64億
|424.22億
|平均值
|450.36億
|455.23億
|458.97億
|中位數
|450.11億
|450.69億
|452.81億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.38
|6.28
|0.82
|1.57
|-3.70
|營業收入
|549.68億
|569.02億
|446.22億
|429.64億
|399.68億
詳細資訊請看美股內頁：
陶氏(DOW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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