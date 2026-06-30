鉅亨速報 - Factset 最新調查：Royal Gold, Inc.(RGLD-US)EPS預估下修至10.94元，預估目標價為330.50元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Royal Gold, Inc.(RGLD-US)做出2026年EPS預估：中位數由11.3元下修至10.94元，其中最高估值13.42元，最低估值8.88元，預估目標價為330.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|13.42(13.42)
|17.44
|17.2
|15.74
|最低值
|8.88(8.88)
|11.65
|12.12
|11.44
|平均值
|11.29(11.42)
|13.41
|13.94
|13.45
|中位數
|10.94(11.3)
|12.91
|13.17
|13.31
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|22.25億
|28.20億
|24.84億
|20.16億
|最低值
|18.55億
|19.92億
|19.80億
|18.51億
|平均值
|19.59億
|22.36億
|21.91億
|19.34億
|中位數
|19.04億
|21.21億
|21.88億
|19.34億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.60
|3.63
|3.63
|5.04
|6.69
|營業收入
|6.16億
|6.03億
|6.06億
|7.19億
|10.30億
詳細資訊請看美股內頁：
Royal Gold, Inc.(RGLD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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