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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Royal Gold, Inc.(RGLD-US)EPS預估下修至10.94元，預估目標價為330.50元

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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Royal Gold, Inc.(RGLD-US)做出2026年EPS預估：中位數由11.3元下修至10.94元，其中最高估值13.42元，最低估值8.88元，預估目標價為330.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值13.42(13.42)17.4417.215.74
最低值8.88(8.88)11.6512.1211.44
平均值11.29(11.42)13.4113.9413.45
中位數10.94(11.3)12.9113.1713.31

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值22.25億28.20億24.84億20.16億
最低值18.55億19.92億19.80億18.51億
平均值19.59億22.36億21.91億19.34億
中位數19.04億21.21億21.88億19.34億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.603.633.635.046.69
營業收入6.16億6.03億6.06億7.19億10.30億

詳細資訊請看美股內頁：
Royal Gold, Inc.(RGLD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSRGLD

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