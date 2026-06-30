鉅亨速報 - Factset 最新調查：Chime Financial, Inc. Class A(CHYM-US)EPS預估上修至0.32元，預估目標價為30.00元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Chime Financial, Inc. Class A(CHYM-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.31元上修至0.32元，其中最高估值0.4元，最低估值0.15元，預估目標價為30.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.4(0.4)
|1.32
|1.98
|3.14
|最低值
|0.15(0.15)
|0.53
|0.69
|1.11
|平均值
|0.31(0.3)
|0.76
|1.15
|2.13
|中位數
|0.32(0.31)
|0.72
|1.17
|2.13
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|27.22億
|33.10億
|40.63億
|48.64億
|最低值
|26.48億
|30.81億
|34.95億
|42.47億
|平均值
|26.80億
|31.91億
|37.36億
|45.55億
|中位數
|26.80億
|31.86億
|37.44億
|45.55億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.29
|-0.56
|-0.07
|-2.66
|營業收入
|10.09億
|12.78億
|15.97億
|19.62億
詳細資訊請看美股內頁：
Chime Financial, Inc. Class A(CHYM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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