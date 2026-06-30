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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Chime Financial, Inc. Class A(CHYM-US)EPS預估上修至0.32元，預估目標價為30.00元

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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Chime Financial, Inc. Class A(CHYM-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.31元上修至0.32元，其中最高估值0.4元，最低估值0.15元，預估目標價為30.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.4(0.4)1.321.983.14
最低值0.15(0.15)0.530.691.11
平均值0.31(0.3)0.761.152.13
中位數0.32(0.31)0.721.172.13

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值27.22億33.10億40.63億48.64億
最低值26.48億30.81億34.95億42.47億
平均值26.80億31.91億37.36億45.55億
中位數26.80億31.86億37.44億45.55億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS-1.29-0.56-0.07-2.66
營業收入10.09億12.78億15.97億19.62億

詳細資訊請看美股內頁：
Chime Financial, Inc. Class A(CHYM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCHYM

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