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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Royal Gold, Inc.(RGLD-US)EPS預估下修至11.75元，預估目標價為340.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Royal Gold, Inc.(RGLD-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.16元下修至11.75元，其中最高估值16.08元，最低估值9.78元，預估目標價為340.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值16.08(16.08)21.5315.4414.43
最低值9.78(9.78)10.8912.19.73
平均值12.17(12.3)14.0113.3411.87
中位數11.75(12.16)13.2913.0711.45

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值22.79億26.11億24.50億19.00億
最低值17.35億19.98億19.85億18.47億
平均值20.01億21.92億21.42億18.74億
中位數19.96億20.88億21.18億18.74億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.603.633.635.046.69
營業收入6.16億6.03億6.06億7.19億10.30億

詳細資訊請看美股內頁：
Royal Gold, Inc.(RGLD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSRGLD

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