鉅亨速報 - Factset 最新調查：Royal Gold, Inc.(RGLD-US)EPS預估下修至11.75元，預估目標價為340.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Royal Gold, Inc.(RGLD-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.16元下修至11.75元，其中最高估值16.08元，最低估值9.78元，預估目標價為340.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|16.08(16.08)
|21.53
|15.44
|14.43
|最低值
|9.78(9.78)
|10.89
|12.1
|9.73
|平均值
|12.17(12.3)
|14.01
|13.34
|11.87
|中位數
|11.75(12.16)
|13.29
|13.07
|11.45
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|22.79億
|26.11億
|24.50億
|19.00億
|最低值
|17.35億
|19.98億
|19.85億
|18.47億
|平均值
|20.01億
|21.92億
|21.42億
|18.74億
|中位數
|19.96億
|20.88億
|21.18億
|18.74億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.60
|3.63
|3.63
|5.04
|6.69
|營業收入
|6.16億
|6.03億
|6.06億
|7.19億
|10.30億
詳細資訊請看美股內頁：
Royal Gold, Inc.(RGLD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Royal Gold, Inc.(RGLD-US)EPS預估下修至12.16元，預估目標價為335.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Royal Gold, Inc.(RGLD-US)EPS預估下修至12.57元，預估目標價為340.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Royal Gold, Inc.(RGLD-US)EPS預估上修至12.96元，預估目標價為340.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Royal Gold, Inc.(RGLD-US)EPS預估上修至12.57元，預估目標價為340.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇